Elezioni comunali a Greve - i nomi e le liste

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Ecco i candidati e lein lizza alle urne per ledell’8 e 9 giugno a. LISTA "PAOLO SOTTANI SINDACO -CASA COMUNE" Chiara Brazzini, Giovanni Giacomo Amalfitano, Stefania Fratini, Andrea Cardinali, Sabrina Fusi, Mauro Citzia, Maria Masini, Niccolò Masiero, Ilary Scarpelli, Pier Luigi Morandini, Monica Toniazzi, Gregorio Parrini, Giulia Tafuno, Paolo Tepsich, Giulio Saturnini, Andrea Vegni LISTA "PER IL CAMBIAMENTO - ROBERTO ABATE SINDACO" Maria Giorgia Sacco, Francesco Brigadini, Vito Andrea Cuscito, Chiara Innocenti, Francesco Antonio Zotta, Nevair Berisha, Leonard Cini, Matteo Ottanelli, Sabrina Bucci, Sabrina Miranda, Tiziana Bianconi, Massimiliano Boi, Roberto Renzi, Massimo Bisconti, Melania Regoli, Simone ...

alle Elezioni comunali 2024 di Campobasso si potrà vota re sabato 8 e domenica 9 giugno: i seggi apriranno sabato d alle 15 alle 23, e domenica d alle 7 alle 23. La sindaca uscente Paola Felice non si ricandida: correranno Marialuisa Forte per il ...

Pelago , 18 maggio 2024 – Ecco i candidati e le liste in lizza alle urne per le Elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Pelago . Siamo Pelago candidato Nicola Povoleri Andreini Davide Bacciotti Gabriele Cioni Filippo De Gaetano Rossella Lazzeri ...

Monastier, le elezioni comunali: tutte le liste e i candidati consiglieri - Monastier, le elezioni comunali: tutte le liste e i candidati consiglieri - Moro viene sostenuta oltre che dalla consueta civica “Per Monastier” anche dal nuovo movimento “Vale”; Favaro, leghista, rinuncia ai simboli di partito per un nuovo progetto dove a “La tua Civica” si ...

Verso le elezioni, a Chions sfida a due. Santin è il più "navigato", Doro vuole più spazio per il cambiamento - Verso le elezioni, a Chions sfida a due. Santin è il più "navigato", Doro vuole più spazio per il cambiamento - CHIONS - Si infiamma la corsa a sindaco. Si tratta di una sfida a due. Oltre a Fabio Santin, 59 anni, già sindaco dal 2004 al 2009 e dal 2009 al 2014, geometra e libero professionista ...

COMUNALI PESCARA: IL SINDACO MASCI, “DALLA SCHLEIN SOLO IMPREPARAZIONE E NON CONOSCENZA DEI FATTI” - comunali PESCARA: IL SINDACO MASCI, “DALLA SCHLEIN SOLO IMPREPARAZIONE E NON CONOSCENZA DEI FATTI” - PESCARA – “Poco prima delle elezioni regionali l’onorevole Schlein è arrivata a Pescara per sostenere il candidato Luciano D’Amico e ne ha approfittato per criticarmi, sapendo poco o niente del lavoro ...