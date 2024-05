Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)18 MAGGIOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LA A24-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE L’INCIDENTE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO PERMANGONO LE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO PER UN INCIDENTE CHE SI è VERIFICATO IN PRECEDENZA SIAMO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA INCIDENTE RIMOSSO SULLA NOMENTANA, TRA VIA DI SANTA LUCIA E IL BIVIO PER VIA NOMENTANA LA CIRCONE è SCORREVOLE, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA A DELMETRO PER CONSENTIRE I LAVORI, ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE ORE ...