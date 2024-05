Bhutan | viaggio nel regno del drago tonante

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 18 maggio 2024) Incastonato nel cuore dell’Asia, grande il doppio della Lombardia, è uno dei Paesi più «elevati» al mondo. Aggrappato all’Himalaya, spazia da foreste rigogliose a risaie a perdita d’occhio. Fuori dalle rotte del turismo di massa, sta diventando una nuova meta per gli amanti degli itinerari a lungo raggio. Templi buddhisti, città moderne e accoglienti (non esistono i semafori) e una filosofia di vita, sancita per legge dal re, che si basa sull’indice di «Felicità interna lorda». Si alimenta di mode il turismo, le destinazioni cambiano per un film di successo, un romanzo, campagne pubblicitarie efficaci o col passaparola. Ma certi angoli del pianeta sono ancora una novità capace di stupire, pur vivendo in un’epoca in cui sembra non ci sia più nulla da scoprire. Se si dice, cosa viene in mente? Lo collochiamo nel cuore dell’Asia, tra le vette dell’Himalaya. E gli ...