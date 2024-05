Georgia - presidente ha posto il veto su legge agenti stranieri

(Di sabato 18 maggio 2024) Laera stata approvata nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento di Tblisi Come atteso, ladellaSalome Zurabishvili hailsullasugli, approvata nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento di Tblisi. "Hoilsulla'russa’", ha dichiarato Zurabishvili.

“ sogno georgiano ” stavolta ha materializzato un incubo per i georgiani. Già a ottobre il principale partito di governo aveva provato a far passare una Legge contro l'influenza degli “agenti stranieri”, ma poi le virulente manifestazioni di piazza ...

In questi giorni il parlamento Georgia no ha approvato 84 voti a 30 – in terza lettura – una legge che che obbliga le organizzazioni non governative e i media che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero a registrarsi come ...

Continuano le proteste in Georgia per la " legge russa" sugli "agenti stranieri" approvata in Parlamento, che limita il ruolo di giornali e ONG nel paese caucasico. A Tbilisi i cittadini Georgia ni scendono in piazza perché il provvedimento rende ...

Una flebile speranza. La presidente della Georgia pone il veto sulla legge russa - Una flebile speranza. La presidente della georgia pone il veto sulla legge russa - La presidente della georgia, Salomè Zourabichvili, ha posto il veto alla cosiddetta "legge sugli agenti stranieri", contro la quale la società civile sta protestando da oltre un mese in piazza a ...

Indovinate un po' a chi piace la "legge russa" - Indovinate un po' a chi piace la "legge russa" - Budapest vorrebbe introdurre la norma approvata in georgia contro gli "agenti stranieri" in tutta l’Ue. In Ungheria c'è un precedente (anzi due). La Turchia sta lavorando a una sua versione della stes ...

A tu per tu con la presidente georgiana Salomé Zourabichvili - A tu per tu con la presidente georgiana Salomé Zourabichvili - Non è l’Euromaidan della georgia, a Tbilisi tutto è già successo. La presidente ci racconta la lotta dei cittadini, l'europeismo che vuol dire indipendenza e il suo piano per il round finale contro la ...