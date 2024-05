Pd - licenziata con figlia piccola | Non mi pagano stipendio e Tfr Elly Schlein non rispond - che delusione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 18 maggio 2024) Madre di una bambina e. Una vicenda come tante, purtroppo. Ma colpisce ancor di più perché a gettare nella disperazione un lavoratore è chi afferma di volere difendere il lavoro e i lavoratori. Jlenia Sardano è statadal Pd… Era dipendente della federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza e, il 31 dicembre del 2022, le è stato dato il ben servito motivandolo con “riduzione del personale”. Ma non basta, sono trascorsi due anni dal licenziamento e ancora deve ricevere loe il Tfr che le spettano: in tutto 14mila euro. Dopo aver percepito la Naspi, con il suo avvocato Marco Oliverio il 30 marzo 2023 ha ottenuto un’ingiunzione del tribunale. Il Pd le deve 12mila euro (2.500 le sono stati riconosciuti), così lei scrive achiedendo “di intervenire in prima ...