Atletica | Kelly Doualla da record mondiale a Bergamo | sfreccia a 7 27 a soli 14 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024)– La 14enne velocista del Cus Pro Patria MilanoAnn Edimo, nata a Pavia da genitori del Camerun, oggi aha corso i 60 metri in 7.27, tempo che le permette di stabilire in un colpo solo i primati italiani under 16, under 18 e under 20, anche se a livello regolamentare sarà soltanto primato Cadette. Un'ora e mezza primaaveva corso in 7.34 in batteria, e questa sua doppia performance è in entrambi i casi inferiore al 7.35 di Vincenza Calì, che fino a oggi, e dal 2002, era la migliore prestazione italiana U.20. In termini assoluti, il tempo di oggi sui 60 metri fa della 14enne sprinter residente a S. Angelo Lodigiano la seconda italiana dell'anno (meglio di lei solo Zaynab Dosso con 7.02, nuovo primato nazionale), e la sesta azzurra di sempre (dietro, oltre a ...