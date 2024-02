Dopo la polemica su John Travolta | Geolier sale sul palco con lo scotch sul cappello

“Non l’ha voluta salutare”. Sanremo 2024 , polemica su Federica Brignone : doveva leggere un nome sul gobbo ma non l’ha fatto, svelati i motivi. ... (caffeinamagazine)

Il rapper di Secondigliano si è esibito con Gigi D'Alessio, Gué e Luché in un medley super napoletano, salvo l'inizio con Brivido firmata dal rapper milanese conosciuto come Gué Pequeno, seguite dai ...Dopo le polemiche per l'assenza di Leo nella partita dell'Inter Miami a Hong Kong, la federcalcio cinese annulla le gare di marzo dell'Albiceleste con Nigeria e Costa d'Avorio a Hangzhou e Pechino ...I Jalisse tornano a Sanremo 2024 dopo 27 anni con “Fiumi di parole”.