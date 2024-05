Emma e la speciale dedica | Mi ha cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 13 maggio 2024)è ormai una delle cantanti più in voga della nuova scena musicale italiana. L’artista ha iniziato il suo percorso dalla scuola di Amici, ma nel corso degli anni ha fatto parecchi passi avanti. Eppure, è sempre nella scuola di Canale 5 che torna ogni tanto a fare visita. E l’ultima volta ha avuto da spendere parole per una persona importante. Sempre attiva sui social, pronta a mettere in mostra anche i suoi ultimi progetti musicali,è recentemente tornata lì dove tutto è iniziato: nello studio di Amici. La cantante è stata ospite in una delle ultime puntate del Serale della trasmissione. Per l’occasione, dopo un’esibizione d’obbligo, l’artista ha voluto fare dei ringraziamenti pubblici a una persona molto importante del suo percorso.e la, foto Ansa – VelvetGossipNon è la ...