Anm si mobilita Non trattiamo e non staremo zitti

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - Ezione sia. "Culturale e comunicativa", ok, ma i magistrati intendono riprendersi la 'piazza' del dibattito per spiegare alla gente la posta in palio e che non sono una casta, bensì l'argine all'arretramento dei diritti e delle garanzie costituzionali che il governo vorrebbe realizzare col piccone delle riforme. L'Associazione nazionale magistrati - afferma la mozione finale approvata per acclamazione al termine di tre giorni di congresso, il 36esimo, celebratosi a Palermo e inaugurato venerdì dall'ovazione riservata a Sergio Mattarrella, "è determinata ad assumere ogni utile iniziativa per informare l'opinione pubblica in ordine alla propria argomentata opposizione a tale riforma, e invita da subito tutti gli iscritti a unazione culturale e comunicativa che faccia comprendere i rischi che questa comporta per l'effettiva tutela ...