Virtus Bologna-Tortona oggi in tv | programma - orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 deidellaA1di. Il primo atto dellaha regalato una partita di altissimo livello e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu Nere ma con una grande prestazione anche dei piemontesi. Gli uomini di coach De Raffaele, infatti, si sono rivelati sempre propositivi ed efficaci, riuscendo a tenere botta agli attacchi dellanella prima parte di partita, passando poi in vantaggio in doppia cifra nella parte centrale. Negli ultimi venti minuti, però,ha alzato l’intensità difensiva e ha ...

La diretta testale di Virtus Francavilla-Monopoli , match valevole per l’ andata dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione biancazzurra ha il peggior piazzamento in classifica, quindi deve assolutamente vincere questa ...

La diretta testale di Virtus Francavilla-Monopoli , match valevole per l’ andata dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione biancazzurra ha il peggior piazzamento in classifica, quindi deve assolutamente vincere questa ...

Il video con i gol e i momenti salienti di Virtus Francavilla-Monopoli , match di andata dei playout di Serie C 2024 . I biancoazzurri di Francavilla Fontana acciuffano il pareggio nel recupero del match di andata valido per la permanenza in Serie C ...

Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Bologna e Brescia rispettano il fattore campo in gara 1 dei playoff scudetto battendo senza grossi patemi rispettivamente Tortona e Pistoia. Clamorose sconfitte interne per Milano e Venezia.

SERIE C - Playoff, vittorie per Novara e Potenza, sconfitta la Vis Pesaro - serie C - Playoff, vittorie per Novara e Potenza, sconfitta la Vis Pesaro - Preziosa vittoria esterna del Novara nel primo atto dei play-out di serie C. I piemontesi hanno superato per 3-1 il Fiorenzuola, ko al pari del Monterosi tra le mura amiche. Blitz firmato dal Potenza ...

SERIE C, PLAY-OUT ANDATA: OK NOVARA E POTENZA, VIS PESARO SCONFITTA - serie C, PLAY-OUT ANDATA: OK NOVARA E POTENZA, VIS PESARO SCONFITTA - Preziosa vittoria esterna del Novara nel primo atto dei play-out di serie C. I piemontesi hanno superato per 3-1 il Fiorenzuola, ko al pari del Monterosi ...