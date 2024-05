Venezia-Reggio Emilia oggi in tv | programma - orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 deidellaA1di-1 ha regalato subito il colpo esterno degli uomini di coach Priftis, che strappano un importante “break” ai lagunari ritrovandosi quindi un vantaggio importante da provare a sfruttare nelle prossime partite. L’UNAHOTELS si è dimostrata più efficace fin dalle prime battute, nonostante una reazione della squadra di casa che ha ritrovato anche il vantaggio, prima di un nuovo sorpasso della Reggiana a fine primo tempo. Gli ospiti hanno poi condito l’ottima prestazione corale, su cui spicca però il rientrante Smith, nel secondo ...

Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Bologna e Brescia rispettano il fattore campo in gara 1 dei playoff scudetto battendo senza grossi patemi rispettivamente Tortona e Pistoia. Clamorose sconfitte interne per Milano e Venezia.

Basket, Trento piega l'Olimpia Milano in gara-1 dei playoff: Baldwin gela il Forum. Brescia batte Pistoia - Basket, Trento piega l'Olimpia Milano in gara-1 dei playoff: Baldwin gela il Forum. Brescia batte Pistoia - Basket, playoff Scudetto: impresa di Trento in casa dell'Olimpia Milano in gara-1. Finisce 84-85 con canestro decisivo di Baldwin. Brescia supera Pistoia 79-70.

Basket, quarti playoff: Trento sorprende Milano, Brescia regola Pistoia - Basket, quarti playoff: Trento sorprende Milano, Brescia regola Pistoia - Clamoroso colpo esterno (83-84) degli uomini di Galbiati che vincono all'ultimo secondo grazie a un canestro di Baldwin. La Leonessa domina a lungo contro i ...