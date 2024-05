Fiorentina-Monza | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ile isue Sky di, match valido per la trentaseiesima giornata di. Classica partita di fine stagione al Franchi, perché gli ospiti non hanno sostanzialmente più obiettivi, mentre i padroni di casa, che pure potrebbero migliorare la propria classifica, d’altro canto pensano in verità soprattutto alla finale di Conference League. Chi riuscirà ad avere la meglio nel posticipo che chiude la terzultima di campionato? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 13 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su ...

MONZA, I convocati per il match di Firenze - MONZA, I convocati per il match di Firenze - Il Monza, attraverso i suoi canali ufficiali, ha pubblico l'elenco dei convocati da Raffaele Palladino per la gara con la Fiorentina, in programma domani sera al Franchi alle 20:45. Nell'elenco torna ...

Fiorentina - Monza, i convocati viola - Fiorentina - Monza, i convocati viola - Questi i convocati della Fiorentina in vista della partita contro il Monza in programma lunedì 13 maggio alle 20,45. Assenti Belotti e Ikoné, oltre a Sottil, per infortunio. Portieri: Christensen, ...

Fiorentina, domani contro il Monza pensando all'Europa - Fiorentina, domani contro il Monza pensando all'Europa - In attesa della finale di Conference League del 29 maggio ad Atene contro l'Olympiacos, domani sera al Franchi di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Italiano si ritufferà nel campionato affrontando il ...