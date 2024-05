(Di lunedì 13 maggio 2024)tra Tel Aviv e. In un post sul suo account X, il ministro degli Esteri israeliano Israelha definito ieri il presidente turco Recep Tayyipun "tiranno". In serata il Ministero degli Esteri turco ha risposto in un comunicato affermando che "alcuni politici israeliani prendono di miranel modo più insolente e senza fondamento" a causa del fatto che il presidente turco "resta incrollabile nella sua condanna degli imperdonabili crimini commessi da Israele contro il popolo palestinese". "La Turchia continua a lavorare instancabilmente per fermare il massacro commesso" dallo Stato ebraico "intraprendendo azioni decisive per isolare Israele a livello internazionale", si legge nella nota di. "Le ...

Gaza, Katz: 'Erdogan incitatore bugiardo'. Scontro con Ankara - Gaza, katz: 'erdogan incitatore bugiardo'. Scontro con Ankara - Scontro tra Tel Aviv e Ankara. In un post sul suo account X, il ministro degli Esteri israeliano Israel katz ha definito ieri il presidente turco Recep Tayyip erdogan un "tiranno incitatore bugiardo".

‘Una settimana per l’accordo o entriamo a Rafah’ - ‘Una settimana per l’accordo o entriamo a Rafah’ - Una settimana di tempo per fare l'accordo o l'Idf entrerà a Rafah, nel sud della Striscia. Israele stringe i tempi e lancia l'ultimatum ad Hamas: basta con l'altalena nelle trattative al Cairo, è ora ...

Guerra Gaza, Hamas al Cairo per trattare. Israele: "Intesa in 7 giorni o entriamo a Rafah" - Guerra Gaza, Hamas al Cairo per trattare. Israele: "Intesa in 7 giorni o entriamo a Rafah" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza, Israele ad Hamas: 'Intesa in una settimana o entriamo a Rafah'. LIVE ...