È la sera del miracolo | Thiago e gli undici eroi che hanno riscritto le leggi della felicità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unacosì dolce che si potrebbe bere. E’ ladelChampions. Il tempo stravolto: il Bologna va indietro e avanti nello stesso istante. E’ il 2024 o il 1964? Roba che manco negli orologi di Dalì. È la magia di un altro visionario,Motta. La rivoluzione del "gòdere” l’attimo. Se lo meritava questa città di vivere una stagione così, e si meriterebbe di viverne un’altra e cento altre ancora. Ma il presente è un spazio troppo bello per sperperarlo in chiacchiere sul futuro. Non adesso, non domani e nemmeno dopodomani. No, lasciamo fuori i rumors da questo momento atteso sessant’anni. Non facciamoci troppe domande: godiamoci le risposte che questo Bologna ha dato a tutti. Non durerà, non può durare, dicevano. Così come ora dicono:non resterà, non può restare. Può darsi, ...