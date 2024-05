Halevi | non ho saputo proteggere Israele

(Di lunedì 13 maggio 2024) 2.21 Intervenendo alla cerimonia del Giorno del ricordo (Yom HaZikaron) presso il Muro del pianto a Gerusalemme, il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzi, ha ribadito di essere "responsabile del fatto che le Idf hanno fallito nella loro missione dii cittadini dello Stato diil 7 ottobre". "Ne sento il peso sulle spalle ogni giorno e nel mio cuore necomprendo appieno il significato", ha detto."Porto con me ogni giorno il ricordo dei caduti", ha aggiunto

