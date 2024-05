Ordine | L’Inter sta comprando del tempo! Un finale annunciato

Leggi tutta la notizia su inter-news

Franco, noto giornalista televisivo, nel corso del post partita di ieri sera, in collegamento dagli studi di Mediaset ha commentato il futuro del. FUTURO – In collegamento a Pressing su Italia 1, Francoha commentato il futuro societario del. Queste le parole del noto giornalista sulle scelte societarie di Viale della Liberazione: «Hanno il miglior management con Marotta e uno dei migliori allenatore che l'hanno scorso volevano esonerare. Operazione fatta solo e soltanto per ripagare Oaktree che non voleva entrare nel calcio e usare una cinquatina di milioni che saranno rimasti.stadelin più per poi vendere. Non si possono prendere soldi in prestito all'infinito».