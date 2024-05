Terremoto di magnitudo 2 9 ai Campi Flegrei

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una scossa didi2.9 è stata registrata alle 3:30 in provincia di Napoli, nella zona dei. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a soli tre chilometri di profondità ed epicentro a due km da Pozzuoli. Non risultano danni a persone o cose. Tre giorni fa la stessa zona è stata interessata da due terremoti di3.6 e 3.7.

(Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito vicino alla costa del Chiapas, in Messico , secondo il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze. Il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. —internazionale/ [email protected] ...

Un terremoto di magnitudo 6.4 è Stato registrato in Messico , nello Stato del Chiapas , al confine con il Guatemala . Non si segnalano morti o feriti

