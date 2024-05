Il ko di Djokovic avvicina Sinner alla vetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - La clamorosa eliminazione dial terzo turno degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis può costare caro al serbo in chiave classifica Atp. Jannik, attualmente numero due del ranking internazionale, pur non avendo giocato a Roma, guadagna terreno nei confronti del serbo che perde nei suoi confronti 40 punti (-130 perche lo scorso anno era arrivato ai quarti di finale contro -90 per l'azzurro che nel 2023 era arrivato agli ottavi): attualmente il serbo ha 9860 punti e l'azzurro 8725. Il Roland Garros mette in palio ben 2000 punti eha solo da perdere visto che lo scorso anno vinse a Parigi, mentre, dal canto suo, ha tutto da guadagnare visto che nel 2023 uscì al secondo turno (prese appena 45 punti). Ai nastri di partenza, dunque, a Parigi il serbo si ...