Scooby-Doo - Uomo Ragn - muratori bergamaschi | il Soap Box Rally - Foto e video

Scooby-Doo, Uomo Ragno, muratori bergamaschi: il Soap Box Rally - Foto e video - Scooby-Doo, Uomo Ragno, muratori bergamaschi: il soap Box rally - Foto e video - LA CORSA. Una manifestazione amatissima. Domenica 12 maggio a Bergamo Alta si è svolta la nuova edizione del soap Box rally sullo spettacolare percorso di 1.490 metri lungo le Mura.

