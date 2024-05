Distrugge l’auto della ex Grida - pugni e minacce sotto casa della ragazza | ai domiciliari un 35enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lucca, 13 maggio 2024 – Non si ferma la violenza di genere sul territorio, con una serie di episodi che continuano a susseguirsi. E anche stavolta, nonostante il colpevole avesse già il divieto di avvicinarsi alla sua ex fidanzata, le cose sono degenerate in poco tempo. I carabinieriStazione di Borgo a Mozzano hanno arrestato sabato sera e tradotto agli arrestiun uomo di 35 anni residente nel comune di Borgo a Mozzano con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento nei confrontiex fidanzata dalla quale da qualche mese aveva interrotto la sua relazione sentimentale. Una scena vista fin troppe volte, l’uomo che, in preda a qualche tipo follia, decide che la relazione deve andare avanti in qualche modo. E il modo solitamente è la violenza, nonostante dalla separazione ...