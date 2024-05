Libertà di divorzio | i 50 anni del No che salvò il diritto a non amarsi più

Cinquant’ anni . Una ricorrenza importante quella che il 12 e 13 maggio 1974 portò alle urne l’87,7% degli aventi diritto, che andarono a votare il primo referendum abrogativo in Italia sostenuto dalla Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani. I ...

Il divorzio, ovvero l’istituto giuridico che fa cessare gli effetti civili del matrimonio, è stato introdotto in Italia nel 1970, durante il Governo Colombo, grazie alla legge Fortuna-Baslini. Il 12 e 13 maggio 1974, il popolo Italiano votò in un ...