VIDEO – Inter-Sassuolo Femminile 2-4 | gol e highlights Serie A Femminile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024), partita valida per la Poule Scudetto di2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-4: questo ilcon i gol e glidel match. ULTIMA –è stata l’ultima sfida della stagione per le ragazze di Rita Guarino, scese sul campo dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano domenica pomeriggio alle ore 15.00. La gara della nona giornata di poule scudetto dinon ha sorriso alle nerazzurre, passate subito in svantaggio al quinto minuto col gol di Prugna. Allo scoccare dei venti minuti arriva il raddoppio del ...