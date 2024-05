Lituania | presidenziali - al ballottaggio Nauseda e Simonyte

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente lituano Gitanase il suo primo ministro Ingridasi affronteranno nel secondo turno delle elezionidel 26 maggio, un voto organizzato in un contesto di "minaccia russa". Funzionari elettorali hanno annunciato che dopo lo spoglio di quasi tutti i voti espressi ieri per il primo turno,risulta nettamente in testa con il 46% davanti allache ha ricevuto il 16%. Il paese baltico di 2,8 milioni di abitanti, ex repubblica sovietica che confina con l'exclave russa altamente militarizzata di Kaliningrad, teme di diventare il prossimo obiettivo di Mosca se la Russia dovesse vincere la guerra contro l'Ucraina. "La comprensione dellanei confronti della minaccia russa è unanime e indiscutibile, e i principali candidati sono ...

