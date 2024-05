Titoli - cove - tracklist e date di uscita degli EP dei finalisti di Amici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 13 maggio 2024) La 23esima edizione didi Maria De Filippi sta per volgere al termine e fra meno di una settimana scopriremo chi sarà il vincitore. Con il colpo di scena visto in semifinale, all’ultima puntata sono arrivati: Dustin e Marisol per la categoria ballo; Holden, Mida, Petit e Sarah per la categoria canto. Questi ultimi in occasione della finale debutteranno su iTunes anche con i loro nuovi EP. Ecco qua i, ler, lee le rispettivedi. L’ep di Petit si chiama come lui ed uscirà venerdì 17 maggio. La casa discografica è la 21co e sarà distribuito da Warner. Questa è la: -Tornerai -Mammamì -Che Fai -Feriscimi -Guagliò -Brooklyn L’ep di Sarah si chiama come lei ed uscirà venerdì 17 maggio. La casa discografica è la Warner e sarà ...