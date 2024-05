La stella dell’Arsenal afferma che sarà il più grande tifoso del Tottenham di sempre per lo scontro con il Manchester City

(Di lunedì 13 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal si è assicurato che la corsa della Premier League andasse al traguardo battendo ilUnited domenica – e i Gunners ora osserveranno da vicino mentre i feroci rivali delaffronteranno i loro avversari per il titolo, il, martedì. I Gunners battono lo United all’Old Trafford grazie ad un gol nel primo tempo di Leandro Trossard e gli uomini di Mikel Arteta sono a un punto di vantaggio dalcon una partita da giocare. Ma ai campioni in carica restano due partite, il che significa che il loro destino rimane nelle loro mani – a meno che gli Spurs non riescano a sconvolgere gli Sky Blues e fare un favore ai loro rivali del nord di Londra nella partita di martedì sera alHotspur Stadium. Kai ...

La Premier League torna in campo dopo una settimana impegnativa per le squadre inglesi tra Champions, Europa e Conference League . alle 13.30...

La Premier League torna in campo dopo una settimana impegnativa per le squadre inglesi tra Champions, Europa e Conference League . Alle 13.30...

L’Arsenal al momento è in vantaggio di un punto sul Manchester City , 86 a 85, ma le due squadre avranno disputato lo stesso numero di partite solo dopo che i Citizens avranno giocato questa sfida contro il Tottenham. Tradotto, in caso di vittoria ...

Champions League, tutte le qualificate: dentro Juventus e Bologna - Champions League, tutte le qualificate: dentro Juventus e Bologna - La sconfitta della Roma a Bergamo qualifica aritmeticamente Juventus a Bologna alla prossima UEFA Champions League. Storico traguardo per gli emiliani, momentaneamente terzi. In Francia Lille e Brest ...

L'Arsenal sbanca Old Trafford! Trossard stende il Manchester United: 0-1. La Premier si deciderà all'ultima giornata - L'Arsenal sbanca Old Trafford! Trossard stende il manchester United: 0-1. La Premier si deciderà all'ultima giornata - Il duello con il manchester City continuerà fino all'ultima giornata: la Premier, infatti, si deciderà in volata. Con un gol di Trossard i Gunners ottengono il quinto successo di fila e si riportano ...

L'Arsenal batte lo United 1-0: Trossard riporta in vetta Arteta - L'Arsenal batte lo United 1-0: Trossard riporta in vetta Arteta - manchester (Inghilterra) - L' Arsenal si impone 1-0 sul campo del manchester United e si riprende momentaneamente la testa della classifica in Prtemier League con un punto di vantaggio sul manchester ...