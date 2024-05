(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - La giornata deldiai protettori e alle consorelle, la giornata dell’omaggio a Santa Caterina, la giornata della comparsa della Contrada delche invade le vie del centro storico. Ieri Fontebranda ha celebrato uno degli appuntamenti più sentiti della Festa titolare, che si è chiuso con la cena nel rione dopo il rientro e la processione per la Santa. Giorni di festeggiamenti e approfondimenti, dai bozzetti per le nuove monture alle borse di studio, dalle cerimonie di passaggio come l’iniziazione dei Giovani ocaioli ai battesimi, celebrati due giorni fa e che hanno coinvolto 96 tra Anatroccoli e adulti.

Si chiude la prima lunga settimana del Giro d’Italia 2024 . In scena oggi la frazione che parte da Avezzano ed arriva in quel di Napoli, che anticipa il giorno di riposo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso , altimetria, favoriti e ...

L’Oca per le vie di Siena. Il Giro di onoranze - L’Oca per le vie di Siena. Il giro di onoranze - Appuntamento conclusivo della Festa titolare con l’omaggio a protettori e consorelle e la solenne processione per la patrona Santa Caterina ...

Giro d’Italia 2024, l’ordine d’arrivo della nona tappa - giro d’Italia 2024, l’ordine d’arrivo della nona tappa - Prima vittoria in un Grande giro di Olav Kooij con arrivo sul Lungomare Caracciolo di Napoli, sul podio anche Jonathan Milan e Juan Sebastian Molano ...

Giro d'Italia a Napoli 2024, folla e applausi per la volata più bella. Sindaco Manfredi: «Sarà la città delle bici» - giro d'Italia a Napoli 2024, folla e applausi per la volata più bella. Sindaco Manfredi: «Sarà la città delle bici» - Ma sono anche altri i dati e i numeri che saltano agli occhi: secondo Città Metropolitana, che ha promosso il ritorno del giro a Napoli per il terzo anno consecutivo, sono stati 200mila i passaggi in ...