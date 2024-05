Il ritorno della leva universale Quanto è possibile?

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - Botta e risposta sull'ipotesi diallatra Matteo Salvini e Guido Crosetto, sullo sfondo95ma adunata nazionale degli Alpini a Vicenza con quasi 100mila penne nere a sfilare e mezzo milioni di spettatori in tre giornate. "La Lega ha quasi concluso la stesura di un progetto di legge per reintrodurre una, sei mesi obbligatorio per ragazzi e ragazze, a serviziocomunità, su base regionale", ha annunciato il vicepremier e leader leghista arrivando a Vicenza, "è una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa". Poco dopo, è arrivata la replica del ministro...

"Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola. Le forze armate servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace. Il servizio civile ...

