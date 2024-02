Bankitalia | a dicembre in calo i tassi dei mutui

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A2023 sono tornati a calare isuidelle banche alle famiglie dopo il picco di novembre quando si era toccato il livello massimo dal 2008. Già segnalato dal mercato e dagli operatori bancari, il dietro front anticipa le prossime mosse della Bce. Il dato è stato ufficializzato dal bollettino della Banca d'Italia secondo cui isui nuovinell'ultimo mese dell'anno scorso sono scesi al 4,82% contro il 4,92 del mese precedente. In ribasso anche quelli sui finanziamenti alle imprese: al 5,46 per cento contro il 5,59 nel mese precedente

Nella pubblicazione di Bankitalia si fa il punto anche su altre tipologie di ...di via Nazionale che certificano la fase di incertezza della nostra economia. A dicembre i prestiti delle banche al ...Nel mese di dicembre, si è registrata una riduzione dei tassi di interesse applicati ai prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, inclusi i costi aggiuntivi (Taeg), che si sono ...Primi segnali distensivi sul fronte dei tassi sia per le famiglie sia per le imprese. A dicembre, secondo dati di Bankitalia, i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di ...