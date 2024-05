Sei i finalisti in lizza - ospite Angelina Mango 

(Di sabato 18 maggio 2024) Amici 23 è quasi giunto a termine. Stasera alle 21.30 in diretta su Canale 5 va in onda la finale di questa edizione. Sei iin gara, protagonisti di una puntata all’insegna di esibizioni e sfide da affrontare per conquistare il gradino più alto del podio e sollevare così la coppa del vincitore. Alla conduzione, la padrona di casa Maria De Filippi. Presenti in studio i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. E i professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. ...

Globe Soccer Awards - Inzaghi, Lautaro e l'Inter finalisti per i rispettivi premi. L'annuncio dei vincitori il 28/5 - Globe Soccer Awards - Inzaghi, Lautaro e l'Inter finalisti per i rispettivi premi. L'annuncio dei vincitori il 28/5 - L'Inter, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono tra i finalisti in lizza rispettivamente per i rispettivi premi al Globe Soccer Awards 2024 che si terrà il prossimo ...

La finale di Amici 2024: sei concorrenti in lizza per la vittoria - La finale di Amici 2024: sei concorrenti in lizza per la vittoria - Amici 23, chi vincerà la nuova edizione del talent di Maria De Filippi Ecco un sondaggio per votare chi secondo voi merita la vittoria! Avete seguito anche voi super appassionatamente “Amici 23” ques ...

PREMIO BENEDETTO CROCE, A POPOLI TERME 400 GIURATI PER LA SCELTA DEI FINALISTI - PREMIO BENEDETTO CROCE, A POPOLI TERME 400 GIURATI PER LA SCELTA DEI finalisti - Il prossimo 24 maggio, il teatro comunale di Popoli Terme sarà il palcoscenico dell’assemblea conclusiva delle 52 giurie popolari del ...