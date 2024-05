La mostra come organismo vivente | a Basilea tra nebbia e futuri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 mag. (askanews) – Unain perenne e letterale cambiamento, che ospita artisti, ma anche architetti e filosofi, che utilizza il pensiero della danza applicato a quadri e sculture e restituisce una sensazione di stringente consapevolezza delle istanze più contemporanee. È la nuova esposizione estiva della Fondation Beyeler di, che ospita, in maniera mai così diffusa, opere inedite in dialogo con quelle della collezione. L’idea nasce, e non poteva essere altrimenti, da un collettivo, composto da Mouna Mekouar, Isabela Mora, Hans Ulrich Obrist, Precious Okoyomon, Philippe Parreno, Tino Sehgal e da Sam Keller, che abbiamo incontrato. “Prima di tutto – ci ha detto – volevamo fare un esperimento, volevamo dare agli artisti più libertà e più possibilità di creare nuove opere, dirle in modi ...