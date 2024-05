Allegri - l’amarezza di Rabiot e la riconoscenza di Gatti | Meritavi un addio diverso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 18 maggio 2024) “un”. Adriennon si nasconde e critica pubblicamente la decisione a sorpresa dalla dirigenza della Juventus. Quella di esonerare Massimilianoil giorno dopo la conquista della Coppa Italia, la quinta firmata dall’allenatore livornese coi bianconeri. E, per di più, quando ormai mancavano due giornate alla conclusione del campionato in cui, nonostante le difficoltà, la Grande Signora ha ottenuto il pass per la prossima Coppa dei Campioni. Con un post sui social, il centrocampista francese ha manifestato la sua amarezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien(@adrien25) “Sarai ricordato come uno dei allenatori più vittoriosi della storia della ...