Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Claudio Ranieri in vista della sfida tra il suo Cagliari e il Sassuolo Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari , ha voluto parlare così in vista della sfida SALVEZZA contro il Sassuolo. APPROCCIO ...

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Torino-Milan, Inter-Lazio e Bologna-Juventus" - I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Torino-Milan, Inter-Lazio e Bologna-Juventus" - Ha iniziato proprio il direttore del Corriere dello Sport: "Lecce-Atalanta 2, Torino-Milan X, sassuolo-cagliari 1, Monza-Frosinone X, Udinese-Empoli 1". "Inter-Lazio 1X, Roma-Genoa 1, ...

Sassuolo, Ballardini: “Col Cagliari è da dentro o fuori. Noi in campo con coraggio” - sassuolo, Ballardini: “Col cagliari è da dentro o fuori. Noi in campo con coraggio” - Il sassuolo si prepara alla cruciale sfida salvezza contro il cagliari. Il match, valido per la 37a giornata del campionato di Serie A 2023/2024, andrà in scena in casa dei neroverdi, al Mapei Stadium ...

Calcio: Sassuolo. Ballardini "Con il Cagliari gara da dentro o fuori" - Calcio: sassuolo. Ballardini "Con il cagliari gara da dentro o fuori" - il sassuolo si gioca tutto domani al Mapei Stadium nello scontro salvezza con il cagliari. I sardi sono a +4 e solo una vittoria permetterebbe alla squadra di Ballardini di rinviare all'ultima ...