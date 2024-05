Tiro a volo | Elena Navelli argento nel trap Junior femminile agli Europei 2024

Agli Europei 2024 di Tiro a volo , proseguiti oggi a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, al termine delle qualificazioni del trap maschile senior, Massimo Fabbrizi centra l’ingresso in finale : l’azzurro condivide il secondo posto a quota ...

Sale in cattedra Jessica Rossi in quel di Lonato del Garda, località lombarda che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2024 di Tiro a volo. Dopo un venerdì non particolarmente brillante l’azzurra ha conquistato un posto nell’ultimo atto ...