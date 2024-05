Asia - malata di tumore a 14 anni e insultata sui social | interviene Sergio Mattarella

(Di sabato 18 maggio 2024) "ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri!". Così il presidente della Repubblica,, su Instagram ha incoraggiato una bambinadiche nonostante la malattia non rinuncia a suonare il piano. La bambina suiera stata presa di mira dagli haters. Asono giunti i ringraziamenti della madre di: "Grazie, grazie e ancora grazie. Spero che l'atteggiamento didi fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazze e ragazzi - scrive su Instagram - e dare loro la voce e la forza per combattere queste brutte azioni". Queste parole, queste semplici parole, arrivate dal Capo dello Stato, ...

