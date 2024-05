Hidden – Senza via di scampo - come finisce? Esiste un sequel? Trama e spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) “via di” è un thriller/horror del 2015, diretto da Matt Duffer. Il cast principale include Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Emily Alyn Lind, Heather Doerksen, William Ainscough, e David Lewis. La pellicola ha una durata di 84 minuti e il titolo originale è semplicemente “”. Ladivia diIl film racconta la storia di una famiglia composta da Ray, Claire e la loro giovane figlia Zoe, che si trova rinchiusa in un rifugio sotterraneo per oltre trecento giorni. Questa drastica misura è stata presa per sfuggire a un disastro atomico che ha devastato il mondo in superficie. Nel rifugio, la famiglia vive in costante paura degli esseri mostruosi che ora abitano la superficie, rendendo il ritorno ...