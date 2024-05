Sepolto vivo per 4 giorni | 62enne viene salvato dalla polizia che aveva sentito le sue urla

(Di sabato 18 maggio 2024) Un uomo di 62 anni è statoquattrodopo essere stato accoltellato ea Glodeni, in Moldavia. L’uomo è stato aggredito da un giovane di 18 anni, che lo ha rinchiuso in un “caveau improvvisato”. Il 13 maggio, ladi Glodeni è intervenuta nell’omicidio di una donna di 74 anni avvenuta nella sua abitazione. Lo stesso giorno è stato arrestato un sospettato di 18 anni, parente del settantenne che viveva anche lui nel villaggio. Il sospettato è stato trovato ubriaco nella sua abitazione. Durante l’interrogatorio, il giovane avrebbe rilasciato dichiarazioni confuse e incoerenti e, quando gli agenti hanno perquisito la sua casa, hannogrida di aiuto provenire dalle vicinanze. Hanno quindi iniziato a ...

Le ceneri di Vittorio Emanuele di Savoia non hanno ancora trovato una sepoltura nella città roccaforte della dinastia nobiliare più antica d’Europa: Torino. E’ qui che si sono celebrati i funerali del figlio dell’ultimo re d’Italia, il 10 febbraio ...

Antico Egitto, un fiume potrebbe svelare il mistero della costruzione delle piramidi - Antico Egitto, un fiume potrebbe svelare il mistero della costruzione delle piramidi - Gli archeologi hanno individuato un ramo sepolto da tempo del fiume Nilo, che un tempo scorreva lungo il territorio su cui sorgono più di 30 piramidi in Egitto, per circa 64 chilometri. Il corso d’acq ...

VIDEO/ Sepolto vivo, viene ritrovato quattro giorni dopo: l’incredibile salvataggio - VIDEO/ sepolto vivo, viene ritrovato quattro giorni dopo: l’incredibile salvataggio - Un uomo di 62 anni è stato salvato dalla polizia quattro giorni dopo essere stato accoltellato e sepolto vivo a Glodeni, in Moldavia. L’uomo è stato aggredito da un giovane di 18 anni, che lo ha ...

Sepolto vivo per 4 giorni: 62enne viene salvato dalla polizia che aveva sentito le su urla - sepolto vivo per 4 giorni: 62enne viene salvato dalla polizia che aveva sentito le su urla - Un uomo di 62 anni sarebbe rimasto sepolto vivo per quattro giorni prima di essere salvato dalla polizia che ha sentito le sue grida di aiuto soffocate provenire dal sottosuolo. I fatti sono avvenuti ...