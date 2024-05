Inter - Javier Zanetti | Studio ancor - voglio fare il manager a 360 gradi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024), nel corso di un’vista trasmessa al Festival del lavoro in svolgimento a Firenze, ha parlato dei suoi inizi nella dirigenza dell’. “Mi sono subito reso conto che si trattava di una grande responsabilità, oltre che motivo di grande felicità per me – spiega l’ex capitano nerazzurro – Rimanevo legato al calcio e alla squadra, ma in maniera completamente diversa dopo 25 anni in campo. Io volevoil, a differenza di tanti miei colleghi che fanno l’allenatore, e volevo farlo a 360senza limitarmi all’ambito sportivo. Per questo motivo continuo a studiare e a formarmi all’Università Bocconi. Sto imparando tanto”. Proprio sullopone l’accento: “Imparare da chi ha più esperienza di te è ...