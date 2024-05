Canoa slalom - assolo di Klaudia Zwolinska agli Europei nel K1 Pankova e Franklin a completare il podio

(Di sabato 18 maggio 2024) Il successo più importante della carriera per. La ceca si porta a casa la meda d’oro nella finale del kayakdidi Tacen, in Slovenia, riscattandosi così dall’argento ottenuto la scorsa estate. La polacca, terza nella batteria della mattina, è autrice di una prova da applausi, senza incappare in penalità di sorta che le permettono di chiudere in 95.77. Dopo di lei c’erano le due sorprese di giornata, la slovacca Zuzanae la ceca Antonie Galuskova, la migliore in mattinata. La prima si conferma su buoni livelli, chiudendo in 100.72 e prendendosi il secondo posto provvisorio, che diventa ufficiale dopo la ara della Galuskova, che non ripete l’exploit di poche ore fa ed è settima. In questo modo è ...

