L’attrice di Mery per sempre | Francesco Benigno? Non voglio più vederlo

(Di sabato 18 maggio 2024) Alessandra Di Sanzo, nota per aver interpretatoin “per”, film cult del 1989 diretto da Marco Risi su Perizona.it

Inaugurato il festival del cinema in Costa Azzurra Meryl Streep ha illuminato e incanta to Cannes . Arrivata sulla Croisette da vera diva, con tanto di occhiali scuri di Prada (del resto il Diavolo vestiva proprio un certo brand) e cappello ha fatto ...

Isola dei Famosi 2024: Francesco Benigno replica a Vladimir Luxuria mostrando chat private - Dopo aver fatto vedere il video di Vladimir, l'attore ha tirato in ballo Alessandra Di Sanzo , che abbiamo visto al suo fianco in Mery per sempre. Nelle chat private fatte ascoltare, l'attrice prende ...

Il 24 maggio l'evento finale del progetto "Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale". L'iniziativa è sostenuta dalla BCC Magna Grecia - Tanti gli ospiti d'eccezione alla rappresentazione: l'attrice e digital creator con milioni di visualizzazioni sul WEB - Mery Esposito; il musicista conosciuto come la Tromba del cinema italiano per ...