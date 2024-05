Pari opportunità - protocollo intesa Consulenti lavoro-consigliera nazionale di parità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo firmato questoper fare azioni concrete, come sempre facciamo. Porteremo nei territori attraverso le nostre articolazioni tante attività per la promozione delle". Così dal palco del Festival delil presidente del Consigliodell'ordine deidel, Rosario De Luca, ha annunciato la firma di undicon ladità, Filomena D'Antini, che ha replicato con "un ringraziamento al presidente per avere accolto la nostra proposta e per lo spazio che il Consiglioha sempre dato alle...