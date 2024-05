Giovanni Allevi torna su Instagram | La malattia si può vincere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 18 maggio 2024) Il bellissimo sorriso diad illuminare. Per la gioia dei suoi tantissimi estimatori, l’artista, che come è noto da tempo combatte con un mieloma multiplo, ha postato una foto sul social accompagnata da un messaggio di speranza. Ecco cosa ha scritto.su: “Avevo detto di avere unacronica, invece si può” E’ bello vedere il maestrodi nuovo sereno e sorridente, come appare sulla foto che lui stesso ha postato sul proprio profilopoche ore fa. “Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre – ha scritto il musicista – poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. Da quanto non ...