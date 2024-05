Petit - chi è il cantante e finalista di Amici | Mi sono innamorato

(Di sabato 18 maggio 2024) Salvatore Moccia, noto con il nome d’arte, è un giovanee rapper nato il 23 agosto 2005 a Roma. La sua carriera musicale è iniziata dopo la perdita della sua amata nonna, che lo ha ispirato a comporre i suoi primi brani.ha una passione per il rap californiano e italiano, ed è noto per la sua abilità nel fondere diverse lingue e dialetti nelle sue canzoni, tra cui il romano, il napoletano, l’italiano, l’inglese e il francese. Il suo nome d’arte, “,” è un omaggio alla sua nonna francese, con cui aveva un legame speciale. La sua carriera musicale ha registrato la pubblicazione del singolo “Taki Taki” nel luglio del 2023. Il ragazzo ha rivelato che il brano nasce da una delusione sentimentale. Salvatore Moccia è entrato nella scuola di23, il famoso talent show ...

È nato a Roma nel 2005, da padre napoletano e mamma francese. Tre luoghi diversi da cui Salvatore Moccia, in arte Petit , prende il meglio in musica. La giovane star di Amici di Maria De Filippi, che parteciperà alla fase del “ serale ” su Canale 5, ...

