Giro d’Italia - Pozzovivo rivela | Mai visto un corridore completo come Pogaca - in gruppo c’è rassegnazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) 18°in carriera e la voglia di godere della fatica. Domenicosta interpretando così la sua esperienza nella Corsa Rosa, targata 2024. Attualmente 14° nella classifica generale, con un ritardo di 7’34” da Tadejr, il 41enne nativo di Policoro si proietta all’ultima settimana di questocon il desiderio di lanciarsi in qualche fuga, augurandosi però di mettere alle spalle alcuni problemi alle vie respiratorie. Ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici,ha in primis approfondito il tema “r”, ovveroquestostia monopolizzando la scena: “Sinceramente non ho mainessuno avvicinarsi alla sua completezza e alla superiorità che esprime rispetto agli altri. Sono ...