(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) –ha presentato l'per ildi, l'impianto per il trattamento dei. Lo comunica l'azienda in una nota. ''Ambiente S.r.l., società controllata daS.p.A., ha presentato entro il termine previsto per oggi (ore 12.00 del 18 maggio 2024), dopo aver acquisito l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Acea ha presentato l' offerta per il termovalorizzatore di Roma , l'impianto per il trattamento dei Rifiuti . Lo comunica l'azienda in una nota. '' Acea Ambiente S.r.l., società controllata da Acea S.p.A., ha presentato entro il termine ...

Acea ha presentato la sua offerta per realizzare il termovalorizzatore di Roma - acea ha presentato la sua offerta per realizzare il termovalorizzatore di Roma - Sarebbe il primo progetto promosso direttamente da acea, gli altri sono stati acquistati". Secondo la tabella di marcia dettata da Gualtieri, l'impianto di incenerimento e trasformazione dei rifiuti ...

Rifiuti Roma, Acea: "Presentata offerta per termovalorizzatore" - rifiuti Roma, acea: "Presentata offerta per termovalorizzatore" - acea ha presentato l'offerta per il termovalorizzatore di Roma, l'impianto per il trattamento dei rifiuti. Lo comunica l'azienda in una nota. ''acea Ambiente S.r.l., società controllata da acea S.p.A.

Dieselgate: Volkswagen e la class action in Italia - Dieselgate: Volkswagen e la class action in Italia - (Adnkronos) – Volkswagen mette fine allo scandalo Dieselgate, risarcendo gli automobilisti italiani. Rimborsi dai 550 ai 1.000 euro per gli automobilisti italiani coinvolti nello scandalo Dieselgate, ...