Papa Il futuro non è solo dei leader ma nelle mani dei popoli

(Di sabato 18 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre più convinto che ‘ildell'utà non èdei grandi, delle grandi potenze e delle èlite. E' soprattuttodei, nella loro capacità di organizzarsi e ancheloroche irrigano, con umiltà e convinzione, questo processo di cambiamentò”. Lo ha dettoFrancesco nel corso dell'incontro all'Arena di Verona sulla giustizia e la pace, citando il discorso al secondo Incontro mondiale dei movimenti popolari del 9 luglio 2015. “Il popolo deve avere coscienza di sè stesso e agire come popolo, agire con questa volontà di fare pace. Voi, però, tessitrici e tessitori di dialogo in Terra Santa, per favore, ...

