Traffico Roma del 18-05-2024 ore 14 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità corteo questo pomeriggio in centro da Piazzale Ostiense a Piazza Bocca della Verità per manifestare contro l’omofobia sono previste chiusure alsu viale della Piramide Cestia viale Aventino via del Circo Massimo e via della Greca deviazioni in programma per 18 linee del trasporto pubblico e corteo nel pomeriggio anche a Centocelle dove dalle 17.30 da Piazza dei Mirti al Largo Agosta sfilerà il movimento degli studenti palestinesi in Italia possibili deviazioni per ildurante la manifestazione che percorrerà via dei Castani Piazza dei Gerani via Parlatore via del Pino e via Tor de’ schiavi In collaborazione con Luce Verde infomobilità