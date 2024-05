Cannes 2024 - Uma Thurma - Richard Gere e Paul Schrader presentano -h, Canada | il meglio del red carpet FOTO

“A volte devi essere semplicemente ridicolo per realizzare ciò che stiamo cercando di realizzare”. Con una dichiarazione sui generis ma molto ad effetto, Yorgos Lanthimos così commenta il suo nono lungometraggio, l’attesissimo in concorso al 77mo ...

Quarta giornata di red carpet al Festival di Cannes 2024 . Tutti gli occhi puntati su Emma Stone , di ritorno al cinema con Kinds of Kindness in concorso per la 77esima edizione. Prosegue il glam in quel di Cannes . Il Festival , giunto alla 77esima ...

Bruna Biancardi, ex compagna di Neymar, sfila sulla croisette del Festival di cannes 2024 con diamanti enormi e costosi.

Gere in Oh, Canada è un uomo malato di cancro. Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos, invece, presenta tre storie surreali e macabre che esplorano la ...

Milano, 18 mag. (askanews) - Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley: il regista greco Yorgos Lanthimos porta un po' di glamour hollywoodiano sul tappeto rosso del Festival di Canne ...