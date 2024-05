Una votazione social per premiare il miglior giovane sportivo della provincia

(Di sabato 18 maggio 2024) Arezzo, 18 maggio 2024 – Una gara a suon di “mi piace” per individuare ilatleta. Il percorso di avvicinamento verso la quarta edizione del premio “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” verrà scandito da un’iniziativa volta a coinvolgere direttamente i cittadini che, da domenica 19 a domenica 26 maggio, saranno chiamati a indicare la loro preferenza tra cinque promesse dello sport locale capaci di rappresentare diversificate discipline attraverso unasulla pagina FacebookGinnastica Petrarca. Il candidato con il maggior numero di preferenze riceverà il premio speciale conferito dal Coni di Arezzo e intitolato alla memoria di Giorgio Cerbai nel corsoserata dell’“Aquila d’Oro” in programma alle 21.15 di lunedì 8 luglio ...

BAYER LEVERKUSEN - Xabi Alonso: "Non pensiamo all'Atalanta, vogliamo chiudere da imbattuti la Bundesliga” - BAYER LEVERKUSEN - Xabi Alonso: "Non pensiamo all'Atalanta, vogliamo chiudere da imbattuti la Bundesliga” - Il Bayer Leverkusen scenderà in campo contro l’Augsburg e verrà premiato come campione di Germania. Il tecnico Xabi Alonso ha così parlato in conferenza: “Speriamo di poter festeggiare tutti insieme c ...

Giovanardi sindaco, i candidati consiglieri si presentano: la lista Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina - Giovanardi sindaco, i candidati consiglieri si presentano: la lista Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina - La lista “Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina” si è presentata nei giorni. Il gruppo a sostegno del candidato sindaco Giovanardi è formato dai seguenti candidati consiglieri: ...

Taglio aliquote Irpef (che vale mille euro), sgravi per i neo assunti, fringe benefit: quanto vale il nuovo welfare - Taglio aliquote Irpef (che vale mille euro), sgravi per i neo assunti, fringe benefit: quanto vale il nuovo welfare - Le stime del governo sugli impatti delle misure per lavoro e welfare: la super deduzione per le assunzioni stabili dovrebbe riguardare 380 mila imprese. Dalla rimodulazione dell’Irpef quasi mille euro ...