Claudio Pacifico | Uno stuntman non può mai essere triste

(Di sabato 18 maggio 2024) È caduto da cavalli, palazzi e montagne, s’è rovesciato con la barca, è finito in acqua con l’automobile, ha preso fuoco tante volte, qualcuna è esploso., romano, 61 anni il 9 maggio scorso, è unodi lunga data che ha lavorato con produzioni nazionali e internazionali e in film come "Il padrino - Parte III", "Gangs of New York", un paio di "Mission: Impossible". Stunt coordinator, maestro d’armi, pilota quasi di tutto, ha controfigurato celebri attori e fondato The Stunt Pro dove insegna il mestiere che ereditò dal padre Benito, volto noto degli spaghetti western e dei poliziotteschi. Oggi molti suoi allievi lavorano sui set in giro per il mondo. Ci vuole un pizzico di follia? Proprio il contrario: nemmeno un briciolo. Quando ti propongono una certa scena d’azione cominci subito a fare tutti i calcoli, a ...

