NonSolo TV intervista Francesco Miceli | la vocazione medica - le passioni e l’impegno per Rapallo

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 18 maggio 2024) Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si andrà al voto per le elezioni Europee ma in diverse cittadine del Bel Paese sarà anche tempo di andare al voto per eleggere sindaci e presidenti di Regione: si andrà alle urne per le Regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria e per le Amministrative in ben 3.700 Comuni italiani, tra cui 125 comuni liguri e tra di essi uno dei più grandi è quello di, amministrato da un decennio dal centrodestra (il sindaco in carica è di Forza Italia). Tra le possibili alternative c’è Elisabetta Ricci, alla guida della lista civica “noi per Ricci Elisabetta”, in lizza per eventualmente diventare la prima donna sindaco del paesino in provincia di Genova. Accanto ad Elisabetta Ricci si è candidata una schiera di professionisti, tra cui il cardiochirurgo, con cui abbiamo avuto ...